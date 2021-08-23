ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Центр Киева перекрыт: карта объезда

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 августа 2021 13:37
Центр Киева перекрыт: карта объезда Фото: в Киеве перекрыли центр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве запретили движение транспорта по ряду улиц. В Киевской городской государственной администрации рассказали, на каких улицах действуют ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Центр Киева перекрыт: карта объезда

С 6 утра до окончания мероприятий 24 августа запрещено движение транспорта на улицах:

  • Михаила Грушевского (от перекрестка улицы Садовой до Крепостного переулка),
  • Липская (от улица Михаила Грушевского до улицы Институтской),
  • Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского),
  • Владимирской (от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко),
  • Рыльском переулке (от перекрестка улицы Стрелецкой до улицы Владимирской),
  • Ярославов Вал (от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской),
  • Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка (кроме общественного транспорта),
  • Лысенко (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов Вал),
  • Богдана Хмельницкого (от улицы Терещенковской до улицы Леонтовича).

Кроме этого, с 6 утра до окончания мероприятия ограничат движение:

  • от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска,
  • ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пров.),
  • ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой),
  • Крепостной переулок,
  • ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пров. до ул. Ивана Мазепы),
  • от ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской,
  • от ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой,
  • ул. Старонаводницька,
  • ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской площади),
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Хрещатик),
  • Майдан Независимости (от ул. Крещатик до ул. Костельной),
  • ул. Михайловская,
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара),
  • ул. Садовая.

Сегодня с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также запретили движение транспорта на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

Сегодня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота". В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза