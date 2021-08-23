Центр Киева перекрыт: карта объезда

В Киеве запретили движение транспорта по ряду улиц. В Киевской городской государственной администрации рассказали, на каких улицах действуют ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

С 6 утра до окончания мероприятий 24 августа запрещено движение транспорта на улицах:

Михаила Грушевского (от перекрестка улицы Садовой до Крепостного переулка),

Липская (от улица Михаила Грушевского до улицы Институтской),

Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского),

Владимирской (от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко),

Рыльском переулке (от перекрестка улицы Стрелецкой до улицы Владимирской),

Ярославов Вал (от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской),

Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка (кроме общественного транспорта),

Лысенко (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов Вал),

Богдана Хмельницкого (от улицы Терещенковской до улицы Леонтовича).

Кроме этого, с 6 утра до окончания мероприятия ограничат движение:

от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска,

ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пров.),

ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой),

Крепостной переулок,

ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пров. до ул. Ивана Мазепы),

от ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской,

от ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой,

ул. Старонаводницька,

ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской площади),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Хрещатик),

Майдан Независимости (от ул. Крещатик до ул. Костельной),

ул. Михайловская,

ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара),

ул. Садовая.

Сегодня с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также запретили движение транспорта на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

Сегодня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота". В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.