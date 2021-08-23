Центр Киева перекрыт: карта объезда
В Киеве запретили движение транспорта по ряду улиц. В Киевской городской государственной администрации рассказали, на каких улицах действуют ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
С 6 утра до окончания мероприятий 24 августа запрещено движение транспорта на улицах:
- Михаила Грушевского (от перекрестка улицы Садовой до Крепостного переулка),
- Липская (от улица Михаила Грушевского до улицы Институтской),
- Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского),
- Владимирской (от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко),
- Рыльском переулке (от перекрестка улицы Стрелецкой до улицы Владимирской),
- Ярославов Вал (от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской),
- Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка (кроме общественного транспорта),
- Лысенко (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов Вал),
- Богдана Хмельницкого (от улицы Терещенковской до улицы Леонтовича).
Кроме этого, с 6 утра до окончания мероприятия ограничат движение:
- от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска,
- ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пров.),
- ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой),
- Крепостной переулок,
- ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пров. до ул. Ивана Мазепы),
- от ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской,
- от ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой,
- ул. Старонаводницька,
- ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской площади),
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Хрещатик),
- Майдан Независимости (от ул. Крещатик до ул. Костельной),
- ул. Михайловская,
- ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара),
- ул. Садовая.
Сегодня с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).
Также запретили движение транспорта на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.
Сегодня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота". В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.