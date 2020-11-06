Тему карантину вихідного дня обговорюють на рівні різних робочих груп, - Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що тему карантину вихідного дня обговорюють на рівні різних робочих груп. Прем'єр-міністр запевнив, що уряд з цього приводу буде проводити консультації з народними депутатами.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Щодо посилення карантину вихідного дня. Цю тему обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, МОЗ окремо і детально проінформує і проконсультується з народними депутатами і з науковими установами", - зазначив прем'єр.

Глава уряду підкреслив, що у Кабміну поліпшилася комунікація з регіонами щодо обмежень в рамках карантину.

"Бачу, що ставлення дуже багатьох мерів до проблем коронавірусу змінилося... Ми фактично кожні два дні проводимо селекторні наради з керівництвом областей. Ми спільно з місцевим керівництвом визначаємо, які обмеження застосовувати в конкретних областях, містах чи районах", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня уже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявив, що уряд поки не розглядає введення повного карантину. При цьому Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період.