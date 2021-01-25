Тарифи в Україні знизять. Кабмін підготував вісім кроків

Кабінет міністрів підготував та реалізовує 8 кроків для зменшення тарифів для українців. Серед них - спрощення доступу до субсидій та закон про укрупнення газзбутів.

Про це у своєму Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Перш за все Кабмін ухвалив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр, яка буде діяти завершення опалювального сезону.

"Після консультацій з урядом та народними депутатами НКРЕКП ухвалило рішення про зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів. Зниження буде до 30%", - зазначив прем'єр-міністр.

КМУ провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та місцевими керівниками. Під час неї сторони домовилися, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть.

Четвертим кроком є робота над річними продуктами на ринку газу.

"Такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет. У вересні 2020-го "Нафтогаз" пропонував ціну 4,70 грн за кубометр із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни", - написав глава Кабміну.

Крім того, минулого тижня АМКУ відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо завищили ціни.

Шостим кроком стало значне спрощення доступу до субсидій. Більшість громадян отримують їх одразу після заявки.

Крім того, Кабмін уже напрацював рішення щодо компенсації українцям, які встановили електроопалення.

"Це рішення найближчим часом буде також ухвалено, і люди отримають відповідні виплати", - запевнив Шмигаль.

Він додав, що уряд розробляє законопроект про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Найближчим часом КМУ планує його схвалити та подати на розгляд до парламенту.

Крім того, зараз обговорюється запровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень та справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ.

Нагадаємо, сьогодні в Києві місцеві жителі влаштували тарифний протест. Протестуючі під Офісом президента України виступають за зниження цін на газ.

Як писало РБК-Україна, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях поновилися акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим, тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".