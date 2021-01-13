Тарифи на газ: Кабмін введе держрегулювання цін на час карантину

Кабінет міністрів України запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубічний метр газу для побутових споживачів.

Шмигаль зазначив, що така ціна є істотним зниженням тарифу, в той час, як деякі облгази вже продавали газ від 10 гривень за кубометр.

"Якщо нічого не робити, то вже у наступному місяці, ціна на газ вже була би 12 гривень і вище. Тому, розуміючи ці ризики, даю доручення міністерствам неотлагаемо підготувати проект постанови про введення держрегулювання цін на газ на період карантинних обмежень з метою захистити побутових споживачів від надмірного підвищення цін", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в останні дні у деяких містах України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на газ.

З 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. НАК "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.