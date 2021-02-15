Свіжий президентський рейтинг: хто лідирує на початку лютого

Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Петро Порошенко - 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився, Юлія Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5% та Юрій Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%).

Крім того, до списку включені Ігор Смешко (5,9% і 8,2%), Віктор Медведчук (3,7% і 5,1%), Володимир Гройсман (3,2% і 4,5%), Анатолій Гриценко (2,9% і 4,1%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.