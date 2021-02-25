Суд в Україні заарештував понад 400 сайтів: в чому причина і що буде далі

Про що йде мова

За повідомленням Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, провайдери мають обмежити доступ до понад 400 сайтів. Відповідне рішення виніс Голосіївський районний суд Києва.

Згідно з матеріалами справи, в їх діяльності угледіли ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під обмеження потрапили російські LiveJournal і РБК та низка інших, в тому числі українських ресурсів.

Удар по програмістах?

Як зазначає засновник сервісу "Опендатабот" Олексій Іванкін, рішення суду в нинішньому вигляді за протиправний контент блокує весь домен, а не конкретну сторінку.

"Через це буде заблоковано сервіс gist.github, де програмісти діляться один з одним кодом. Складно сказати, що гірше - такий закон або таке його виконання", - підкреслив він.

У той же час віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже заявив, що не дасть заблокувати GitHub Gist.

Рішення суду оскаржить поліція

Джерело РБК-Україна в Національній поліції повідомило, що рішення Голосіївського райсуду буде оскаржено. За його словами, до правоохоронних органів звернулися із заявою про шахрайство, і поліція згідно норм КПК зареєструвала кримінальне провадження.

На суді заявник попросив заарештувати більш ніж 400 українських і російських сайтів. Джерело зазначає, що в судовому засіданні не брали участі ані представники поліції, ані прокуратури.

"Поліція і прокуратура будуть домагатися скасування цього рішення суду в апеляційному порядку", - зазначив співрозмовник.

"Якийсь громадянин" образився на сайти

Як розповів РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, якийсь громадянин вважає, що на цих сайтах розміщується інформація, що порочить його.

"Він подав заяву до суду, і суддя Голосіївського райсуду Плахотнюк вирішив накласти арешт на 426 сайтів, вважаючи їх "знаряддям злочину". Ми вважаємо це рішення абсолютно свавільним, незаконним, неправильним. Тому зараз воно буде переглядатися і вивчатися слідчим і прокурором", - додав Геращенко.