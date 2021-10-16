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На сторожі карантину. Поліцейські рейди шукатимуть порушників

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Україна, Субота 16 жовтня 2021 18:48
На сторожі карантину. Поліцейські рейди шукатимуть порушників Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Дотримання правил карантину в Україні контролюватимуть за допомогою рейдових перевірок. Наразі вже створено 900 таких бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка "Радіо Свобода".

Ляшко повідомив, що цього тижня відбулася нарада за участю Нацполіції, Держпродспоживслужби, санітарних лікарів.

"Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму...Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - зазначив Ляшко.

Ляшко також зазначив, що з порушниками вестимуть роз’яснювальну роботу, крім того передбачена адмінвідповідальність.

Що каже поліція

Раніше у коментарі РБК-Україна у поліції повідомляли, що долучатимуться до перевірок за дотриманням правил карантину, який буде посилено з 21 жовтня. Мова йде про перевірку міжобласного транспорту, водії та пасажири якого мають бути ковід-безпечними. При цьому, у поліції зазначали, що висаджувати з транспорту пасажирів не будуть, а ось на перевізників складатимуть адмінпротоколи.

Порушників фіксуватимуть камери

Раніше у МОЗ також анонсували запуск пілотного проекту, орієнтовно з листопада. Як планується, у двох містах - Києві та Харкові чи Дніпрі будуть запущені камери, які фіксуватимуть чи дотримуються громадяни маскового режиму.

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