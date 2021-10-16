На страже карантина. Полицейские рейды будут искать нарушителей
Соблюдение правил карантина в Украине будут контролировать с помощью рейдовых проверок. Сейчас уже создано 900 таких бригад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко "Радио Свобода".
Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей.
"Созданы 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима...Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил Ляшко.
Ляшко также отметил, что с нарушителями будут вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность.
Что говорит полиция
Ранее в комментарии РБК-Украина в полиции сообщали, что будут приобщаться к проверкам за соблюдением правил карантина, который будет усилен с 21 октября. Речь идет о проверке межобластного транспорта, водители и пассажиры которого должны быть ковид-безопасными. При этом в полиции отмечали, что высаживать из транспорта пассажиров не будут, а вот на перевозчиков будут составлять админпротоколы.
Нарушителей будут фиксировать камеры
Ранее в Минздраве также анонсировали запуск пилотного проекта, ориентировочно с ноября. Как планируется, в двух городах - Киеве и Харькове или Днепре будут запущены камеры, которые будут фиксировать соблюдают ли граждане масочный режим.