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На страже карантина. Полицейские рейды будут искать нарушителей

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Украина, Суббота 16 октября 2021 18:48
На страже карантина. Полицейские рейды будут искать нарушителей Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Соблюдение правил карантина в Украине будут контролировать с помощью рейдовых проверок. Сейчас уже создано 900 таких бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко "Радио Свобода".

Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей.

"Созданы 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима...Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил Ляшко.

Ляшко также отметил, что с нарушителями будут вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность.

Что говорит полиция

Ранее в комментарии РБК-Украина в полиции сообщали, что будут приобщаться к проверкам за соблюдением правил карантина, который будет усилен с 21 октября. Речь идет о проверке межобластного транспорта, водители и пассажиры которого должны быть ковид-безопасными. При этом в полиции отмечали, что высаживать из транспорта пассажиров не будут, а вот на перевозчиков будут составлять админпротоколы.

Нарушителей будут фиксировать камеры

Ранее в Минздраве также анонсировали запуск пилотного проекта, ориентировочно с ноября. Как планируется, в двух городах - Киеве и Харькове или Днепре будут запущены камеры, которые будут фиксировать соблюдают ли граждане масочный режим.

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