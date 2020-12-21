Всі країни ЄС отримають однаковий доступ до вакцини Pfizer/BioNTech
Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech на ринку Європейського союзу. При цьому доступ до вакцини буде одночасним і на однакових умовах у всіх членів ЄС.
Про це на брифінгу заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Вакцина Pfizer і BioNTech є першою схваленої в Європейському союзі.
"Сьогодні ми додаємо важливу главу в історію успіху в Європі, зробивши доступною першу вакцину від COVID-19 для європейців. Вона буде доступна для всіх країн ЄС одночасно і на однакових умовах", - сказала фон дер Ляйен.
Нагадаємо, використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech сьогодні схвалив Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив вартість вакцини від COVID-19 Comirnaty компаній Pfizer і BioNTech. Одна доза вакцини коштуватиме 15,5 євро.
Також повідомлялося, що згідно з остаточними результатами дослідження, вакцина Pfizer і BioNTech показала свою ефективність в 95% випадків.