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У столиці проходить "Марш за Київ": активісти вимагають покращення умов міста

Автор: Сергій Пишкін

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці в рамках акції "Марш за Київ". Учасники вимагають привернення уваги до проблем міста.

Подробиці акції "Марш за Київ" - в матеріалі РБК-Україна.

Загалом по вуличках Києва крокує 18 колон учасників акції. Кожна з колон відповідає за певну вимогу. Учасники закликають до припинення незаконної забудови, реформи громадського транспорту й мобільності, розвитку самоврядування районних рад та розв’язання екологічних проблем міста.

Фото: у столиці проходить "Марш за Київ" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акцій крокують з плакатами: "Не руйнуй - реставруй", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Досить знущатися над моїм містом".

Фото: у столиці проходить "Марш за Київ" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом, акція була організовано з метою заклику до створення комфортних умов у місті для всіх.

Фото: у столиці проходить "Марш за Київ" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Київ