ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов про другу хвилю коронавірусу: легко пройти неможливо

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 10:50
Степанов про другу хвилю коронавірусу: легко пройти неможливо Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що другу хвилю коронавірусу легко пройти неможливо. За його словами, ситуація перетворюється зі складної на катастрофічну.

Про це він сказав у ході свого виступу у Верховній раді.

"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нам необхідно приготуватися до неминучого - легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, аби пережити ці випробування з мінімальними витратами", - заявив міністр.

Так, в Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу. Степанов висловив думку, що він поширюється в ураганному режимі.

За минулу добу заразилися ще 8899 осіб. Однак видужало і рекордне число людей - 5100.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує важку зиму виходячи з динаміки поширення коронавірусу в Європі.

При 20 тисячах хворих COVID-19 в добу в Україні введуть повний локдаун. При такому числі нових захворювань заповняться усі лікарняні ліжка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України Максим Степанов Коронавірус
NEWS
У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ
DAILY
Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів