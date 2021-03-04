Степанов розповів, яка область найближче до потрапляння в "червону зону" карантину

Закарпатська область є найближчою до "червоної" зони карантину, оскільки там найбільший показник за завантаженістю ліжок із киснем.

Про це міністр сказав під час ефіру ток-шоу "Право на владу"

За словами Степанова, наразі є три області в країні, які віднесені до червоного рівня епіднебезпеки. Там діють жорсткі карантинні обмеження, - які були під час післяноворічного жорсткого карантину.

"Що в нас викликає ще занепокоєння, особливо по рівню госпіталізації – це Вінницька область, Миколаївська область, Львівська область, вона там по іншому показнику. В той же самий час по завантаженості ліжок із киснем найбільший показник у Закарпатської області – 65%", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що відправить туди когось із заступників на інспекцію, оскільки "ми бачимо по динаміці, що вона (Закарпатська область) ближче до всього, щоби зайти в червоний рівень епіднебезпеки".