Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина

Закарпатская область является самой близкой к "красной" зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время эфира ток-шоу "Право на власть".

По словам Степанова, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности. Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".