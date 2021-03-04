Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина
Закарпатская область является самой близкой к "красной" зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время эфира ток-шоу "Право на власть".
По словам Степанова, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности. Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.
"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.
Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".
Напомним, в Украине за четверг, 4 марта, от коронавируса привили 2983 человека. Всего в Украине привили уже более 12 500 человек.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в марте провакцинировать 250000 человек. При этом уже с 10 марта намерены делать от 10 до 20 тысяч прививок в сутки.
Также известно, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.