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Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 22:34
Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в "красную зону" карантина Фото: больница (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Закарпатская область является самой близкой к "красной" зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время эфира ток-шоу "Право на власть".

По словам Степанова, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности. Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".

Напомним, в Украине за четверг, 4 марта, от коронавируса привили 2983 человека. Всего в Украине привили уже более 12 500 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в марте провакцинировать 250000 человек. При этом уже с 10 марта намерены делать от 10 до 20 тысяч прививок в сутки.

Также известно, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

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