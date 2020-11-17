Степанов прогнозує 30 тисяч хворих COVID-19 на добу без карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що якщо скасувати обмежувальні заходи захворюваність на коронавірус може сягнути 30 тисяч осіб за добу. Це призведе до колапсу медичної системи.

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

За його словами, жодна країна не відмовляється від карантину.

“Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи… ми побачимо зростання до 20, 25, 30 тисяч хворих (на добу - ред.). Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненості ліжок у наших лікарнях і колапс медичної системи”, - зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що карантин вихідного дня є компромісом для України. Він має на меті зменшити кількість контактів між людьми, і таким чином розірвати ланцюг передачі хвороби.

Як писало РБК-Україна, що у парламенті зареєстрували постанову, в якій народні депутати рекомендують уряду скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Крім того, у Кабміні заявили, що виконають рішення Ради щодо карантину вихідного дня у законний спосіб.