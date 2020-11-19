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Степанов назвав групи людей, яких вакцинують першими від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в першу чергу будуть вакциновані від коронавірусу три групи людей. За його словами, це люди з супутніми захворюваннями, медики та літні люди.

Про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Вакцинувати в першу чергу будемо групу ризику, як за ознакою по здоров'ю, яка має супутні захворювання, також група ризику за віком - це люди, які старше 65 років. А також група ризику за професійною ознакою - це працівники сфери охорони здоров'я", - повідомив Степанов.

При цьому він повідомив, що глобальний механізм COVAX виділить Україні вакцин на 20% населення.

"Коли ми говоримо про механізм COVAX, ми говоримо про постачання такої кількості доз для вакцинації 8 млн осіб. Тобто 20% населення України. Якщо ми говоримо про двократне ведення вакцини, то це буде відповідно 16 млн доз", - додав він.

Нагадаємо, у МОЗ назвали розмір першої партії вакцини від коронавірусу, яку Україна безкоштовно отримає в рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, скільки буде коштувати одна доза вакцини від коронавірусу для України в рамках механізму COVAX, яку країна зможе придбати додатково.

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Новини України ВакцинаМаксим СтепановКоронавірус