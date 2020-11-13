Степанов про COVID-19: у нас не буде легкої зими, буде дуже важко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірус. Головним завданням залишається мінімізувати цієї зими людські жертви.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, для цього уряд вводить додаткові карантинні обмеження.

"У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в середу уряд запровадив в Україні на три тижні карантин вихідного дня і час для літніх людей. Також в країні скасували адаптивний карантин і повернулися до загальнонаціонального.

РБК-Україна пива, які обмеження будуть діяти під час карантину вихідного дня.

Раніше Степанов повідомляв, що період високої захворюваності COVID-19 триватиме в Україні до квітня 2021 року.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - заразилися 11 787 осіб.