Степанов о COVID-19: у нас не будет легкой зимы, будет очень тяжело

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины из-за коронавируса. Главной задачей остается минимизировать этой зимой человеческие жертвы.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

По его словам, для этого правительство вводит дополнительные карантинные ограничения.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал Степанов.

Напомним, в среду правительство ввело в Украине на три недели карантин выходного дня и время для пожилых людей. Также в стране отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному.

РБК-Украина пивало, какие ограничения будут действовать во время карантина выходного дня.

Ранее Степанов сообщал, что период высокой заболеваемости COVID-19 продлится в Украине до апреля 2021 года.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса - заразились 11 787 человек.