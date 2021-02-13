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Стало відомо, яку вакцину від COVID першою отримає Україна

Автор: Мілан Лєліч

Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу наступного дня.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

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За його словами, до кінця лютого Україна сподівається отримати 1 млн доз вакцини AstraZeneca, яка, ймовірно, буде поставлена двома партіями по 500 000 доз.

"Ми готові погодитися на першу партію в обсязі 500 000 доз, щоб не чекати, поки сформують повну партію в 1 млн, і щоб швидше приступити до вакцинації", - заявив Ляшко.

Він додав, що вже наступного дня після отримання вакцини планується провести першу щеплення від COVID в Україні. Ляшко підкреслив, що на сьогодні є контракти на 12 млн доз вакцини AstraZeneca і Novavax з опцією розширення ще на 3 млн доз. Вакцина виробляється на потужностях індійської кампанії Serum.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже почався процес відвантаження вакцин, які Україна отримає з Індії.

Детальніше про вакцинацію читайте в матеріалі "Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати".

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Новини України ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко
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