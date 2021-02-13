Стало відомо, яку вакцину від COVID першою отримає Україна

За його словами, до кінця лютого Україна сподівається отримати 1 млн доз вакцини AstraZeneca, яка, ймовірно, буде поставлена двома партіями по 500 000 доз.

"Ми готові погодитися на першу партію в обсязі 500 000 доз, щоб не чекати, поки сформують повну партію в 1 млн, і щоб швидше приступити до вакцинації", - заявив Ляшко.

Він додав, що вже наступного дня після отримання вакцини планується провести першу щеплення від COVID в Україні. Ляшко підкреслив, що на сьогодні є контракти на 12 млн доз вакцини AstraZeneca і Novavax з опцією розширення ще на 3 млн доз. Вакцина виробляється на потужностях індійської кампанії Serum.