RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо ім‘я загиблого на Донбасі військового. Його вбив снайпер

Автор: Андрій Козловський

Напередодні від кулі снайпера бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець з Миколаївської області Дмитро Власенко. Смертельне поранення він отримав поблизу села Шуми.

Про це повідомив "503 Окремий батальйон морської піхоти".

Загиблий військовий мав звання старшого матроса. Він проходив службу у батальйоні морської піхоти більше трьох років, однак 2 лютого отримав поранення несумісне із життям.

"Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитру Власенко було 38 років. У Миколаївській області у нього залишились батьки.

Фото: загиблий військовий (facebook.com/503obmp)

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення та помер військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що російські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас