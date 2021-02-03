Стало відомо ім‘я загиблого на Донбасі військового. Його вбив снайпер

Напередодні від кулі снайпера бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець з Миколаївської області Дмитро Власенко. Смертельне поранення він отримав поблизу села Шуми.

Про це повідомив "503 Окремий батальйон морської піхоти".

Загиблий військовий мав звання старшого матроса. Він проходив службу у батальйоні морської піхоти більше трьох років, однак 2 лютого отримав поранення несумісне із життям.

"Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитру Власенко було 38 років. У Миколаївській області у нього залишились батьки.

Фото: загиблий військовий (facebook.com/503obmp)

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення та помер військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що російські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.