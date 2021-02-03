ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Его убил снайпер

Новина українською → Донбасс, Среда 03 февраля 2021 13:18
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Его убил снайпер Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Накануне от пули снайпера боевиков на Донбассе погиб военнослужащий из Николаевской области Дмитрий Власенко. Смертельное ранение он получил возле деревни Шумы.

Об этом сообщил "503 Отдельный батальон морской пехоты".

Погибший военный имел звание старшего матроса. Он проходил службу в батальоне морской пехоты более трех лет, однако 2 февраля получил ранение несовместимое с жизнью.

"Побратимы и медики воину предоставили всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрию Власенко было 38 лет. В Николаевской области у него остались родители.

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Его убил снайпер

Фото: погибший военный (facebook.com/503obmp)

Напомним, в течение минувших суток, 2 февраля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение и умер военнослужащий.

Также РБК-Украина писало, что российские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижения патрулей СММ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
Сергей Щербина, Анастасия Рокитна В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро