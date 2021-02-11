Рятувальники попереджають про значні опади та ожеледицю в Україні 

По всій Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем. У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади. У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У Київській області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.