Соціолог розповів, як епідемія вплинула на ставлення українців до влади

В Україні епідемія коронавірусу негативно вплинула на ставлення до влади. Хоча під час першого карантину підтримка уряду була дуже велика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Зараз є певна амбівалентність. Коли ми запитуємо, наскільки успішно влади борються з коронавірусу, то більшість оцінок негативні. Якщо ми запитуємо, влада вводила правильний карантин, була надто м'яка, жорстка, то більшість вважає, що влада діяла оптимально або навіть надто м'яко", - заявив він.

За його словами, згідно з міжнародним дослідженням, успіх боротьби з епідемією досить сильно пов'язаний з довірою в суспільстві в цілому.

"Соціологи вимірюють general trust - довіра між людьми і довіра до незнайомців, але довіра до влади - особливо. Вона пов'язана з економічним розвитком і з боротьбою з "ковідом". Чим більше довіри, тим вище розвиток і тим успішніше боротьба з "ковідом", - додав соціолог.

При цьому він додав, що через карантин в Україні відбулося радикальне розчарування.

"Водночас, коли є відразу кілька факторів, вичленити вплив кожного з них окремо досить важко. В цей період відбулося типове для всіх урядів і президентів України протягом першого року правління радикальне розчарування. Плюс "ковід". І який відсоток впливу того чи іншого фактора - важко сказати", - резюмував Паніотто.

Нагадаємо, Паніотто заявив, що Зеленський залишається лідером електоральних симпатій з-за відсутності альтернативи, попри падіння довіри до нього.

Він також повідомив, що рейтинг Зеленського тримається шляхом високого рівня довіри.