Социолог рассказал, как эпидемия повлияла на отношение украинцев к власти

В Украине эпидемия коронавируса негативно повлияла на отношение к власти. Хотя во время первого карантина поддержка правительства была очень большая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Сейчас есть определенная амбивалентность. Когда мы спрашиваем, насколько успешно власти борются с коронавируса, то большинство оценок отрицательные. Если мы спрашиваем, власть вводила правильный карантин, была слишком мягкая, жесткая, то большинство считает, что власть действовала оптимально или даже слишком мягко", - заявил он.

По его словам, согласно международному исследованию, успех борьбы с эпидемией достаточно сильно связан с доверием в обществе в целом.

"Социологи измеряют general trust - доверие между людьми и доверие к незнакомцам, но доверие к власти - особенно. Она связана с экономическим развитием и с борьбой с "ковидом". Чем больше доверия - тем выше развитие и тем успешнее борьба с "ковидом", - добавил социолог.

При этом он добавил, что за карантин в Украине произошло радикальное разочарование.

"В то же время, когда есть сразу несколько факторов, вычленить влияние каждого из них в отдельности довольно трудно. В этот период произошло типичное для всех правительств и президентов Украины в течение первого года правления радикальное разочарование. Плюс "ковид". И какой процент влияния того или иного фактора - трудно сказать", - резюмировал Паниотто.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Он также сообщил, что рейтинг Зеленского держится за счет высокого уровня доверия.