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Сотні протестувальників в Єревані увірвалися в зал засідань парламенту

Автор: Инна Собора

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії. Там знаходяться депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.

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Про це повідомляє News.am.

Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.

Раніше повідомлялося, що в Єревані в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Незабаром після підписання документа у Єревані почалися протести.

Пашинян вже розкритикував протести, заявивши, що "таким чином протестувальники наносять удар по перебувають на фронті військовим".

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