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Сортування хворих: що буде робити МОЗ при 100% заповненості ліжок

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 11:01
Сортування хворих: що буде робити МОЗ при 100% заповненості ліжок Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що буде робити МОЗ у випадку заповнення 100% ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Медикам доведеться застосувати протокол медичного сортування.

Про це він сказав у ході свого виступу у Верховній раді.

"Після заповненості 100% ліжок ми будем вимушені застосувати протокол медичного сортування. з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання", - заявив міністр.

Відзначимо, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені вже на 68,8%. Всього введено 40 987 таких ліжок.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень спостерігається у Полтавській (91,7%), Житомирській (85,8%) та Івано-Франківській (81,4%) областях, а також у Києві (78,3%). Єдиним регіоном, де вільні понад 50% ліжок, є Черкаська область (45%).

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували 8899 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Так, Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання госпіталю для хворих коронавірусів у столичному Палаці спорту.

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