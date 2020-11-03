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Сортировка больных: что будет делать Минздрав при 100% заполненности коек

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 11:01
Сортировка больных: что будет делать Минздрав при 100% заполненности коек Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что будет делать Минздрав в случае заполнения 100% коек для больных коронавирусной болезнью. Медикам придется применить протокол медицинской сортировки.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной раде.

"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр.

Отметим, в Украине больничные кровати для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%). Единственным регионом, где свободно более 50% кроватей, является Черкасская область (45%).

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Так, Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.

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