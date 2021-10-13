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Сонячна погода та нічні заморозки: прогноз на довгі вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на довгі вихідні - 14-17 жовтня. Очікується сонячна погода вдень та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на четвер

Завтра, 14 жовтня, в Україні очікується сочна погода та без опадів у всіх областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+14, а вночі +2+5,
  • на півночі +8+10, а вночі +5+7,
  • на сході вдень буде +11+15, а вночі +5+9,
  • на півдні вдень очікується +11+15, а вночі +4+7,
  • у центрі вдень буде +10+13, а вночі +4+7.

Прогноз на п'ятницю

15 жовтня в Україні також буде сонячна погода вдень.Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+13, а вночі +2+4,
  • на півночі +9+12, а вночі +2+4,
  • на сході вдень буде +11+15, а вночі +2+4,
  • на півдні вдень очікується +10+15, а вночі +2+6,
  • у центрі вдень буде +10+15, а вночі +2+6.

Прогноз на суботу

16 жовтня прогнозують сонячну погоду в Україні та заморозки вночі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+12, а вночі +2+4,
  • на півночі +10+12, а вночі +2+4,
  • на сході вдень буде +11+14, а вночі +3+7,
  • на півдні вдень очікується +13+16, а вночі +2+6,
  • у центрі вдень буде +11+14, а вночі +2+5.

Прогноз на неділю

В Україні також буде сонячна погода вдень.Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+13, а вночі +2+4,
  • на півночі +9+12, а вночі +2+4,
  • на сході вдень буде +11+15, а вночі +2+4,
  • на півдні вдень очікується +10+15, а вночі +2+6,
  • у центрі вдень буде +10+15, а вночі +2+6.

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