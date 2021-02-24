Снігопади повертаються в Україну: синоптики опублікували прогноз

Похолодання та снігопади в Україні прогнозують на 27 лютого. Синоптики передають "плюсову" температуру, але в середньому в межах +2+4.

У суботу буде дощ зі снігом у всіх регіонах. На заході країни температура повітря вдень складе +2+7, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +1+4 і вночі так само.

На сході країни передають вдень та вночі +2+4. У південних областях буде тепліше, вдень +4+7, а вночі +2+4.

На другий день снігопади продовжаться в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.