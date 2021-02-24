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Снігопади повертаються в Україну: синоптики опублікували прогноз

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 10:28
Снігопади повертаються в Україну: синоптики опублікували прогноз Фото: зима (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Похолодання та снігопади в Україні прогнозують на 27 лютого. Синоптики передають "плюсову" температуру, але в середньому в межах +2+4.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

У суботу буде дощ зі снігом у всіх регіонах. На заході країни температура повітря вдень складе +2+7, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +1+4 і вночі так само.

На сході країни передають вдень та вночі +2+4. У південних областях буде тепліше, вдень +4+7, а вночі +2+4.

Снігопади повертаються в Україну: синоптики опублікували прогноз

На другий день снігопади продовжаться в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, у центрі та на півночі України сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йдуть морози до -10 градусів вночі. Похолодання відбудеться з 23 до 25 лютого.

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