ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 10:28
Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз Фото: зима (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание и снегопады в Украине прогнозируют на 27 февраля. Синоптики передают "плюсовую" температуру, но в среднем в пределах +2+4.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

В субботу будет дождь со снегом во всех регионах. На западе страны температура воздуха днем составит +2+7, а ночью +2+4. В северных и центральных областях днем будет +1+4 и ночью так же.

На востоке страны передают ночью и днем +2+4. В южных областях будет теплее, днем +4+7, а ночью +2+4.

Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз

На второй день снегопады продолжатся в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в центре и на севере Украины сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

Также ранее сообщалось, что в Украину идут морозы до -10 градусов ночью. Похолодание пройдет с 23 по 25 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Снегопад
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой