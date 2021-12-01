Сніг накрив Київ. Утворились затори на дорогах: де саме

У Києві утворились затори на дорогах через снігопад. Від самого ранку ускладнено рух транспорту у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карту Google Maps .

Де утворились затори

Сьогодні ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Любомира Гузара, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Скляренка, проспекті Степана Бандери.

Затори утворились на Північному та Дарницькому мостах. Також на Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Визволителей.

Снігопад в Києві

У столиці сьогодні зранку йшов сніг. Станом на зараз, опадів немає. Раніше синоптики попереджали про сніг в перший день зими.

Обмеження руху транспорту

Через масові заходи можливе обмеження руху транспорту у столиці на: