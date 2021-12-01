Сніг накрив Київ. Утворились затори на дорогах: де саме
У Києві утворились затори на дорогах через снігопад. Від самого ранку ускладнено рух транспорту у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.
Де утворились затори
Сьогодні ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Любомира Гузара, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Скляренка, проспекті Степана Бандери.
Затори утворились на Північному та Дарницькому мостах. Також на Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Визволителей.
Снігопад в Києві
У столиці сьогодні зранку йшов сніг. Станом на зараз, опадів немає. Раніше синоптики попереджали про сніг в перший день зими.
Обмеження руху транспорту
Через масові заходи можливе обмеження руху транспорту у столиці на:
- вулиці Хрещатик;
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Шовковичній;
- вулиці Лютеранській;
- вулиці Круглоуніверситетській;
- вулиці Архітектора Городецького;
- вулиці Заньковецької;
- вулиці Садовій;
- вулиці Інститутській;
- вулиці Липській.