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Снег накрыл Киев. Образовались пробки на дорогах: где именно

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 08:53
Снег накрыл Киев. Образовались пробки на дорогах: где именно Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве образовались пробки на дорогах из-за снегопада. С самого утра затруднено движение транспорта в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Где образовались пробки

Сегодня затруднено движение транспорта на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола, улице Любомира Гузара, улице Набережно-Крещатицкая, улице Скляренко, проспекте Степана Бандеры.

Пробки образовались на Северном и Дарницком мостах. Также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Визволителей.

Снег накрыл Киев. Образовались пробки на дорогах: где именно

Снегопад в Киеве

В столице сегодня утром шел снег. По состоянию на сейчас, осадков нет. Ранее синоптики предупреждали о снеге в первый день зимы.

Ограничение движения транспорта

Из-за массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на:

  • улице Крещатик;
  • улице Михайловской;
  • улице Шелковичной;
  • улице Лютеранской;
  • улице Круглоуниверситетской;
  • улице Архитектора Городецкого;
  • улице Заньковецкой;
  • улице Садовой;
  • улице Институтской;
  • улице Липской.
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