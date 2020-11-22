Сніг до 5 см та холодно до -12: в Україні різко погіршилась погода

Сьогодні погода в Україні значно погіршилась. У деяких областях випало до 5 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодор".

У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях за ніч випало від 1 до 5 см снігу. Температура повітря на більшій території країни коливається від -2 до +2 в східних областях 0-5.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях з опадами мокре та місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг температура повітря коливається від -2 до -12. Стан покриття сухий.

Нагадаємо, погода в Україні в кінці осені і на початку зими буде нестабільною. Синоптики показали прогноз на два тижні, буде багато опадів - дощів і снігу, а температура буде коливатись.

Зазначимо, в Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні буде дощити, а подекуди пройде мокрий сніг.