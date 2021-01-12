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Як змінити постачальника газу: покрокова інструкція

Новость на русском → Україна, Вівторок 12 січня 2021 16:17
Як змінити постачальника газу: покрокова інструкція Фото: газова плита (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ, через це в багатьох містах почалися протести. В уряді вже представили план дій для зниження цін. Зокрема, побутовим споживачам пропонується самостійно вибирати постачальника з найбільш вигідним тарифом. Покрокова інструкція по зміні газопостачальної компанії - на РБК-Україна.

Як змінити постачальника газу

1 серпня 2020 в Україні почав працювати відкритий газовий ринок. Приватні споживачі, в тому числі жителі багатоквартирних і приватних будинків, отримали можливість вибирати компанію-постачальника газу з найоптимальнішими умовами і тарифами.

Порядок зміни постачальника послуг онлайн складається з декількох етапів:

  1. Необхідно вибрати газопостачальну компанію, їх більше 50 по Україні (перелік постачальників з актуальними цінами представлений на порталі "Газотека").
  2. Перевірити наявність у постачальника ліцензії на сайті НКРЕКП.
  3. Подати заяву про приєднання встановленого зразка (безпосередньо на сайті компанії, або відправити скан-копію/фото заяви на email компанії).
  4. Для зміни постачальника також необхідно знати ЕIC-код. Це 16-значний код енергетичної ідентифікації, який присвоюється кожному споживачеві. Його можна знайти в квитанції за газ.
  5. До заяви прикріпити документи (копії паспорта, ІПН, документ на право власності житла, остання квитанція за газ). Перелік необхідних документів визначає сам постачальник.
  6. У період 4-21 день новий постачальник повинен повідомити споживача про підключення, його умови і тарифи.

Також подати заяву можливо в центрах обслуговування клієнтів газопостачальних компаній.

Як відбувається перехід до нового постачальника

Зміна постачальника послуг відбувається автоматично, газопостачання не відключається.

Відмовлятися від підключення минулого постачальника не потрібно. Договір з ним також розривається автоматично з моменту реєстрації споживача в реєстрі нового постачальника.

Попередній постачальник протягом 6 тижнів повинен виставити споживачеві остаточний рахунок, який необхідно сплатити протягом 10 днів після отримання.

Варто відзначити, що споживач може змінити тільки газопостачальну компанію. Розподілом (транспортуванням) газу в кожному регіоні займається оператор газорозподільної системи - облгаз, його змінити не можна. Тариф на газорозподіл також встановлює облгаз.

Для зниження тарифів уряд пропонує посилити конкуренцію на ринку газу

У Кабміні представили варіанти вирішення проблеми високих цін на газ для населення. Один з яких полягає в посиленні конкуренції на ринку.

Активна конкуренція газопостачальних компаній в рамках відкритих торгів призведе до зниження тарифів. Також пропонується введення обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ.

Крім того, в уряді сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу. Для цього НКРЕКП терміново проведе ретельну перевірку газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу.

Нагадаємо, в багатьох містах люди вийшли на "тарифні протести" через зростання цін на газ та інші комунальні послуги з січня 2021.

У зв'язку з чим Володимир Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему високих тарифів на газ. Глава держави підкреслив, що тарифи повинні бути справедливими.

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