Скільки триватимуть сильні морози: синоптики попередили українців

Сьогодні в Україну прийшли сильні морози, у північних областях вночі може похолодати до -21. Така погода утримається до 18 січня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодн і і завтра очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до -21 морозу, вдень до 10-16 градусів морозу.

В Києві також буде холодно, вночі температура впаде до -18 градусів морозу, а вдень - від -11 до -15.

По Київській області сьогодні і завтра очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, місцями до -21 морозу, вдень до -11-16 морозу.

17-18 січня холодна погода утримається, попереджають синоптики. Також є загроза сходження лавин у Карпатах.

Нагадаємо, в Україні на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

Зазначимо, сьогодні переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.