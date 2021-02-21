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Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 10:18
Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни Фото: потепління (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні потепління протримається мінімум до наступної середи, 24 лютого. Синоптики прогнозують недовге повернення тепла.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Завтра в Україні буде тепло, у всіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до +9, а на заході країни й до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Вже 23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1+5, а вночі -1-4.

З 24 лютого в Україну прийде нова хвиля похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі. Втім, на заході країни буде ще сонячно та тепло, вдень до +10.

Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни

Таким чином, потепління в Україні триватиме три дні.

Нагадаємо, в Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.

Раніше повідомлялось, що цими вихідними у більшості областей України ще триматимуться сильні морози, зокрема, вночі термометри покажуть до -20 градусів.

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Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни
Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни
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