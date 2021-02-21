Скільки протримається потепління в Україні: синоптики назвали терміни

Завтра в Україні буде тепло, у всіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до +9, а на заході країни й до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Вже 23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1+5, а вночі -1-4.

З 24 лютого в Україну прийде нова хвиля похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі. Втім, на заході країни буде ще сонячно та тепло, вдень до +10.

Таким чином, потепління в Україні триватиме три дні.