ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Весна наближається: в Україні після 20-градусних морозів потепліє до +10

Новость на русском → Україна, Субота 20 лютого 2021 12:37
Весна наближається: в Україні після 20-градусних морозів потепліє до +10 Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Цими вихідними у більшості областей України ще триматимуться сильні морози, зокрема, вночі термометри покажуть до -20 градусів. Однак вже з початку наступного тижня в країні температура повітря поповзе вгору.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

З понеділка в Україні ще триматимуться незначні нічні морози, а місцями і вдень очікується температура нижче нуля. Однак у більшості областей країни стовпчики термометрів підуть в гору.

Найтепліше буде у західних областях. Там синоптики прогнозують вдень від +4 до +10 градусів тепла. У понеділок до +8 градусів повітря прогріється і на півдні країни, однак надалі там термометри коливатимуться від +1 до +3 тепла.

Денні морози до кінця тижня повертатимуться у центральні, північні та східні області.

Фото: прогноз погоди на 20-24 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували в Україні незначне потепління та мінливу хмарність. Місцями температура повітря буде коливатися від +1 до +4 градусів.

Додамо, у Карпатах на вихідних очікуються снігопади. Рятувальники попередили про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр потепление прогноз
NEWS
Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ
Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ