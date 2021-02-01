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Sinovaс ще не надав документи про ефективність вакцини від COVID, - Радуцький

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 12:59
Sinovaс ще не надав документи про ефективність вакцини від COVID, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі ефективність їх препарату має бути не менше 70%.

Про це в ефірі "Україна 24", заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.

"Але вони (Sinovaс, - ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко заявив, що Україна отримає першу партію вакцини від COVID через два тижні. На даний момент підтверджена поставка 117 000 доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech. Після того, як препарати надійдуть до країни, почнеться вакцинація.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що для запису на вакцинацію запустять окремий сайт. Буде запропоновано три механізму: записатися, записатися до сімейного лікаря або отримати запрошення від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

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