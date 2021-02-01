Sinovaс еще не предоставил документы об эффективности вакцины от COVID, - Радуцкий

Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, Украина по механизму COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.

"Но они (Sinovaс, - ред.) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил, что Украина получит первую партию вакцины от COVID через две недели. На данный момент подтверждена поставка 117 000 доз вакцин производства Pfizer и BionTech. После того, как препараты поступят в страну, начнется вакцинация.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что для записи на вакцинацию запустят отдельный сайт. Будет предложено три механизма: записаться, записаться к семейному врачу или получить приглашение от Центра первичной медико-санитарной помощи.