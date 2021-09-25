Синоптики попередили про сильний вітер: які регіони в небезпеці
Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Синоптики попереджають, що завтра, 26 вересня, в низці областей України можливі сильні пориви вітру. Там оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Де очікується негода
Синоптики прогнозують, що пориви вітру до 20 метрів на секунду прийдуть у східні, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.
Через негоду синоптики оголосили в цих регіонах жовтий (перший) рівень небезпечності.