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Синоптики попередили про сильний вітер: які регіони в небезпеці

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Україна, Субота 25 вересня 2021 13:04
Синоптики попередили про сильний вітер: які регіони в небезпеці Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попереджають, що завтра, 26 вересня, в низці областей України можливі сильні пориви вітру. Там оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Де очікується негода

Синоптики прогнозують, що пориви вітру до 20 метрів на секунду прийдуть у східні, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.

Через негоду синоптики оголосили в цих регіонах жовтий (перший) рівень небезпечності.

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