Синоптики предупредили о сильном ветре: какие регионы в опасности
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Синоптики предупреждают, что завтра, 26 сентября, в ряде областей Украины возможны сильные порывы ветра. Там объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Где ожидается непогода
Синоптики прогнозируют, что порывы ветра до 20 метров в секунду придут в восточные, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Из-за непогоды синоптики объявили в этих регионах желтый (первый) уровень опасности.