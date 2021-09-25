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Синоптики предупредили о сильном ветре: какие регионы в опасности

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 13:04
Синоптики предупредили о сильном ветре: какие регионы в опасности Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупреждают, что завтра, 26 сентября, в ряде областей Украины возможны сильные порывы ветра. Там объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Где ожидается непогода

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра до 20 метров в секунду придут в восточные, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Из-за непогоды синоптики объявили в этих регионах желтый (первый) уровень опасности.

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