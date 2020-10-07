Синоптики попередили про сильний туман у Києві

Погода у Києві сьогодні ввечері, 7 жовтня, і в четвер вранці, 8 жовтня, значно погіршитися. В столиці очікується сильний туман.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Туман накриє столицю у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. При цьому видимість становитиме до 500 метрів.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, на більшій території країни очікуються дощі, місцями з грозами.

Крім того, сьогодні в Києві через негоду утворилися значні затори на правому березі.

Додамо, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.

Раніше в результаті негоди підтопило частина Івано-Франківська. Також були повалені дерева. Ніхто в результаті негоди не постраждав.