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Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве

Новина українською → Киев, Среда 07 октября 2020 20:58
Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве Фото: туман над Киевом (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Киеве сегодня вечером, 7 октября, и в четверг утром, 8 октября, значительно ухудшиться. В столице ожидается сильный туман.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Туман накроет столицу в ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит до 500 метров.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, на большей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.

Кроме того, сегодня в Киеве из-за непогоды образовались значительные пробки на правом берегу.

Добавим, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

Ранее в результате непогоды подтопило часть Ивано-Франковска. Также были повалены деревья. Никто в результате непогоды не пострадал.

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