Сильний вітер та високі хвилі: на Чорне та Азовське моря насувається шторм

У неділю на акваторії Чорного та Азовського морів очікується штормова погода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та високі морські хвилі.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Завтра вдень синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду та хвилі до двох метрів на акваторії Азовського моря. Також можливе швидке обледеніння суден.

На портах Бердянськ та Маріуполь завтра очікуються пориви вітру до 25-30 метрів на секунду та хвилі до півтора метра. Там оголосили третій рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, синоптики сьогодні попереджали про сильні пориви вітру у західних областях України.

Також РБК-Україна писало, що у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман, який триматиметься до кінця 5 грудня.

Додамо, сьогодні в Україні очікувалася погода без опадів. На заході України прогнозували до +12 градусів.