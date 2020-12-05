ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сильний вітер та високі хвилі: на Чорне та Азовське моря насувається шторм

Новость на русском → Україна, Субота 05 грудня 2020 15:49
Сильний вітер та високі хвилі: на Чорне та Азовське моря насувається шторм Фото: шторм на морі (flickr.com/flick_bar)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю на акваторії Чорного та Азовського морів очікується штормова погода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та високі морські хвилі.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Завтра вдень синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду та хвилі до двох метрів на акваторії Азовського моря. Також можливе швидке обледеніння суден.

На портах Бердянськ та Маріуполь завтра очікуються пориви вітру до 25-30 метрів на секунду та хвилі до півтора метра. Там оголосили третій рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, синоптики сьогодні попереджали про сильні пориви вітру у західних областях України.

Також РБК-Україна писало, що у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман, який триматиметься до кінця 5 грудня.

Додамо, сьогодні в Україні очікувалася погода без опадів. На заході України прогнозували до +12 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр Штормове попередження Азовское море
NEWS
Сильний вітер та високі хвилі: на Чорне та Азовське моря насувається шторм
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Сильний вітер та високі хвилі: на Чорне та Азовське моря насувається шторм
DAILY
Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес