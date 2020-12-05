Сильный ветер и высокие волны: на Черное и Азовское моря надвигается шторм

В воскресенье на акватории Черного и Азовского морей ожидается штормовая погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и высоких морских волнах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Завтра днем синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду и волны до двух метров на акватории Азовского моря. Также возможно быстрое обледенение судов.

На портах Бердянск и Мариуполь завтра ожидаются порывы ветра до 25-30 метров в секунду и волны в полтора метра. Там объявили третий уровень опасности - оранжевый.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали о сильных порывах ветра в западных областях Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана, который продержится до конца 5 декабря.

Добавим, сегодня в Украине ожидалась погода без осадков. На западе Украины прогнозировали до +12 градусов.