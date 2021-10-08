Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 8 жовтня у більшості західних та південно-східних областей України оголошено штормове попередження. В той час як на вихідних країну очікує суха погода з коливаннями температури від -1 до +15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, сьогодні синоптики прогнозують на заході та південно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.
Погода 9 жовтня
У суботу в Україні очікується хмарна та суха погода. Стовпчики термометра покажуть:
- у західних областях вдень +10 +14 градусів, вночі +1 +4;
- на півночі країни +11 +13 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів;
- у східних областях вдень +12 +14, вночі від 0 до +5;
- на півдні країни +11 +14, вночі +1 +4.
У Києві в суботу синоптики прогнозують похмуру погоду, без опадів. Температура повітря вдень буде +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.
Погода 10 жовтня
У неділю в Україні утримуватиметься хмарна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в таких межах:
- на заході країни вдень +10 +15, а вночі -1 +4 градусів;
- у північних областях +10 +14 вдень, від 0 до +3 вночі;
- на сході країни +12 +14 вдень, вночі +2 +5;
- у південних областях вдень +12 +15, а вночі +3 +6.
У Києві в неділю синоптики обіцяють суху та похмуру погоду, стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13, а вночі впадуть до +1 +3.