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Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:38
Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних Фото: стало відомо, якою буде погода в Україні на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 жовтня у більшості західних та південно-східних областей України оголошено штормове попередження. В той час як на вихідних країну очікує суха погода з коливаннями температури від -1 до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, сьогодні синоптики прогнозують на заході та південно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.

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У суботу в Україні очікується хмарна та суха погода. Стовпчики термометра покажуть:

  • у західних областях вдень +10 +14 градусів, вночі +1 +4;
  • на півночі країни +11 +13 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів;
  • у східних областях вдень +12 +14, вночі від 0 до +5;
  • на півдні країни +11 +14, вночі +1 +4.

У Києві в суботу синоптики прогнозують похмуру погоду, без опадів. Температура повітря вдень буде +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.

Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних

Погода 10 жовтня

У неділю в Україні утримуватиметься хмарна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в таких межах:

  • на заході країни вдень +10 +15, а вночі -1 +4 градусів;
  • у північних областях +10 +14 вдень, від 0 до +3 вночі;
  • на сході країни +12 +14 вдень, вночі +2 +5;
  • у південних областях вдень +12 +15, а вночі +3 +6.

У Києві в неділю синоптики обіцяють суху та похмуру погоду, стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13, а вночі впадуть до +1 +3.

Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних

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Погода в Україні Укргидометцентр
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