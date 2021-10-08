Сильный ветер и морозы: какой будет погода в Украине на выходных

Сегодня, 8 октября в большинстве западных и юго-восточных областей Украины объявлено штормовое предупреждение. В то время как на выходных страну ожидает сухая погода с колебаниями температуры от -1 до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, сегодня синоптики прогнозируют на Западе и юго-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Погода 9 октября

В субботу в Украине ожидается облачная и сухая погода. Столбики термометра покажут:

в западных областях днем +10 +14 градусов, ночью +1 +4;

на севере страны +11 +13 днем, а ночью от 0 до +3 градусов;

в восточных областях днем +12 + 14, ночью от 0 до + 5;

на юге страны +11 +14, ночью +1 +4.

В Киеве в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.

Погода 10 октября

В воскресенье в Украине будет сохраняться облачная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в таких пределах:

на западе страны днем +10 +15, а ночью -1 +4 градусов;

в северных областях +10 +14 днем, от 0 до +3 ночью;

на востоке страны +12 +14 днем, ночью +2 +5;

в южных областях днем +12 +15, а ночью +3 +6.

В Киеве в воскресенье синоптики обещают сухую и пасмурную погоду, столбики термометра днем покажут +11 +13, а ночью упадут до +1 +3.