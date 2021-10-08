Сильный ветер и морозы: какой будет погода в Украине на выходных
Сегодня, 8 октября в большинстве западных и юго-восточных областей Украины объявлено штормовое предупреждение. В то время как на выходных страну ожидает сухая погода с колебаниями температуры от -1 до +15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, сегодня синоптики прогнозируют на Западе и юго-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с.
Погода 9 октября
В субботу в Украине ожидается облачная и сухая погода. Столбики термометра покажут:
- в западных областях днем +10 +14 градусов, ночью +1 +4;
- на севере страны +11 +13 днем, а ночью от 0 до +3 градусов;
- в восточных областях днем +12 + 14, ночью от 0 до + 5;
- на юге страны +11 +14, ночью +1 +4.
В Киеве в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.
Погода 10 октября
В воскресенье в Украине будет сохраняться облачная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в таких пределах:
- на западе страны днем +10 +15, а ночью -1 +4 градусов;
- в северных областях +10 +14 днем, от 0 до +3 ночью;
- на востоке страны +12 +14 днем, ночью +2 +5;
- в южных областях днем +12 +15, а ночью +3 +6.
В Киеве в воскресенье синоптики обещают сухую и пасмурную погоду, столбики термометра днем покажут +11 +13, а ночью упадут до +1 +3.