Штрафы за нарушение пожарной безопасности хотят увеличить до 6 тысяч гривен

В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности хотят увеличить до почти 6 тысяч гривен. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3755.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За документ проголосовали 324 нардепа.

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии хотят наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 170 гривен.

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан будет угрожать штрафом от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

А за такое нарушение на воздушном транспорте штрафы хотят установить на уровне от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожтехники и средств пожаротушения не по назначению может угрожать предупреждением или штрафом для граждан от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

Сейчас эти нарушения наказываются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, в начале октября комитет по вопросам экологической политики рекомендовал ВР повысить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 рекомендовали принять за основу.

Как писало РБК-Украина, Раде также рекомендовали окончательно установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.