Штормове попередження. Де будуть сильний вітер та сніг
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження. Сильний вітер очікується на всій території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).