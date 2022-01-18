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Штормове попередження. Де будуть сильний вітер та сніг

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 09:36
Штормове попередження. Де будуть сильний вітер та сніг Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Сильний вітер очікується на всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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